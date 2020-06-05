شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مساءلة الغنوشي لتدخلاته في ليبيا والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020

صورة أرشيفية

شهدت الساعات الأخيرة من بعد ظهر الأربعاء إلى فجر الخميس، مشاحنات طويلة داخل البرلمان التونسي، وذلك خلال جلسة مساءلة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس ورئيس البرلمان، والتي في نهايتها تم إسقاط اللائحة التي طالب بها الحزب الدستوري الحر حول تدخلاته في ليبيا، خاصة أن أغلبية البرلمان تابعة لحزب الغنوشي ذاته فضلا عن كونه رئيس البرلمان.

نهاية الجلسة فجر الخميس أسقط البرلمان التونسي، في آخر ساعات جلسة مساءلة الغنوشي والتي استمرت للساعات الأولى من يوم الخميس، لائحة "الحزب الدستوري الحر" (ليبيرالي 16 مقعدا من 217)، حول ليبيا.

حيث أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، في نهاية الجلسة التي تقدمت بها كتلة "الحزب الدستوري الحر" وتهدف إلى "رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا"، أن "اللائحة لم تحظ بقبول البرلمان.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت تناقش فيه جلسة المساءلة الغنوشي عن اتصالاته بالحكومة التركية وميليشيات الوفاق في ليبيا، ومحاولات الغنوشي لجر تونس في قلب الصراع الليبي مما يضر بأمن تونس

فحوى اللائحة التي طالب بها "الدستوري الحر"

وعن اللائحة المقدمة من "الدستوري الحر" فقد وافق عليها 94 نائبًا وعارضها 68، فيما تحفظ 7 نواب عن التصويت، بينما ويتطلب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات أي موافقة 109 صوتًا.

وبشكل عام شهدت جلسة مساءلة الغنوشي تلاسنا وتبادل اتهامات بين النواب تحت قبة البرلمان التونسي، حيث حاول الغنوشي عرقلة سير الجلسة في البداية ومحاولة وقف مناقشة اللائحة والابتعاد عن التحدث في الشأن الليبي، كما اتهم العديد من النواب التونسيين النهضة بمحاولة عرقلة الجلسة لمصالحهم.

هجوم النائبة عبير موسى على الغنوشي لعلاقاته بالإخوان وقطر وتركيا

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وفي سياق متصل، شنت رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، في جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي هجومًا شديدًا ووجهت له اتهامات خطيرة

عقب رفض اللائحة،"قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميًا"، وقالت للغنوشي: "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس وأعاد سياسات الاغتيالات.

وتساءلت موسى أمام أعضاء البرلمان التونسي "كيف دخلت (الغنوشي) لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام الصادرة بحقك؟

-كيف تصرف الغنوشي حيال عبير موسى

وخلال حديث موسى، قام الغنوشي بفصل الصوت عن عبير موسى، متهما إياها بتوجيه عبارات غير لائقة، وذلك في أعقاب تصريحاتها للغنوشي وهي تقول لقد قمت بزيارة قطر دون إخطار الشعب التونسي.

وفي سياق ذي صلة، أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، أن الاستبداد السياسي والديني في تونس وجهان لعملة واحدة، وأضاف: "تونس انتفضت ضد زين العابدين علي لتمكن بدل منهم جماعة الإخوان، الاستبداد السياسي والاستبداد الديني وجهان لعملة واحدة، وتابع: هل يمهد ما يحدث من تعرية للإخوان في البرلمان التونسي مرحلة يقظة جديدة في الشارع التونسي تجاه الإخوان.-تظاهرات خارج البرلمان ضد الغنوشي

تزامنا مع جلسة مساءلة الغنوشي تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

فيما رفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي.

أتي انتفاضة الشارع التونسي ضد الغنوشي بعد أيام من تهنئته لفايز السراج باستعادة قاعدة الوطية العسكرية من قوات "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر مايو الماضي.

كما قابل الغنوشي في يناير الماضي ولم يمض وقتها سوى شهرين بالكاد على انتخابه رئيسا للبرلمان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان