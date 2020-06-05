شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مليون عاطل عن العمل في أمريكا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تجاوز عدد الأمريكيين المسرحين مؤقتاً على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا 42 مليوناً، مع انضمام 1.87 مليون منهم في الأسبوع الماضي إلى طالبي إعانات البطالة، وفق وزارة العمل.
وكان عدد الطلبات الجديدة المقدمة في الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي، أسوأ قليلاً من المتوقع ولكن أقل بنحو 249 ألفاً من الأسبوع السابق، ما يشير إلى أن التسريح غير المسبوق يتباطئ.
وقال جاريد برنستين المسؤول في مركز دراسات الميزانية وأولويات السياسات في تغريدة: “هذا وغيره من المؤشرات لا توحي بأن سوق العمل تتحسن، ولكن الآثار السيئة تتباطأ”.
وارتفع عدد الذين يتلقون إعانات بالفعل، بنصف نقطة إلى 14.8% في الأسبوع المنتهي في 23 مايو الماضي، مع 21.5 مليون منتفع بالإعانات.
وتأتي البيانات الحكومية الأسبوعية قبل تقرير البطالة الشهري لوزارة العمل المقرر صدوره الجمعة، الذي يُتوقع أن يسجل معدل بطالة أكبر من المسجل في أبريل الماضي، الذي بلغ 14.7%.
وقال برنستين: “من المرجح أن يكون معدل البطالة الوطنية 20% أو أعلى، أي ضعف المعدل في ذروة الركود الكبير، على أن تستغرق العودة إلى العمالة الكاملة أعواماً”.
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