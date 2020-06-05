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الأمم المتحدة تؤكد وفاة أول لاجئ روهنجي بسبب كورونا

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أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك حدوث أول حالة وفاة، بسبب كوفيد-19 بين اللاجئين الروهينجا في مخيم كوكس بازار في بنغلاديش، مشيراً إلى أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 71 عاما.

وأوضح دوجاريك اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي الافتراضي أن هذه المعلومات أكدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأعرب عن الحزن العميق للمجتمع الإنساني لوفاة اللاجئ، مقدماً تعازيه إلى العائلات ومجتمع الروهينجا الأوسع، مفيداً أن عمال الإغاثة يعملون على مدار الساعة للتأكد من أن الاختبار متاح للاجئين وأن المصابين منهم يتلقون الرعاية الكافية.

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