شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد وفاة أول لاجئ روهنجي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح دوجاريك اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي الافتراضي أن هذه المعلومات أكدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأعرب عن الحزن العميق للمجتمع الإنساني لوفاة اللاجئ، مقدماً تعازيه إلى العائلات ومجتمع الروهينجا الأوسع، مفيداً أن عمال الإغاثة يعملون على مدار الساعة للتأكد من أن الاختبار متاح للاجئين وأن المصابين منهم يتلقون الرعاية الكافية.
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