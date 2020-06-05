شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون وسياسيون يطالبون بتحقيق دولي في جرائم الملالي والان نبدء بالتفاصيل

أصدر 78 برلمانيا وشخصية عربية بيانا أمس الأول الأربعاء يطالبون فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة إرسال بعثات لتقصي الحقائق في سجون الملالي وسط تفشي فيروس « كورونا » بين المعتقلين السياسيين الإيرانيين.

وبحسب المعارضة الإيرانية فإن الموقعين على البيان نددوا بتصعيد نظام الملالي قمع المعارضين، وارتكاب موجة جديدة من عمليات الإعدام، وطالبوا الهيئات الدولية بالضغط على السلطات الإيرانية للإفراج الفوري عن الطالبين المعتقلين أمير حسين مرادي وعلي يونسي وبقية السجناء والنشطاء السياسيين المعتقلين.

وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي إن خامنئي هو المسؤول عن جريمة الطفلة رومينا أشرفي التي هزت المجتمع الدولي بعدما تبين ذبحها على يد والدها تحت ذريعة ما يسمى «جرائم الشرف».

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كانت الفتاة التي تبلغ 14 عاما قد سعت للزواج من شاب يبلغ 30 عاما، إلا أن والدها رفض الزواج ما دفعها للهرب قبل تسليمها لوالدها الذي ذبحها بمنجل وهي نائمة.

وأضاف عقبائي أن المقاومة الإيرانية أدانت القتل البشع والمروع للطفلة والذي يأتي في سياق السياسات والقوانين القمعية العائدة ضد الفتيات والنساء والتي شجعت والد الطفلة على الأقدام على ارتكاب جريمته.

مطالبا خامنئي بأن يتعامل بصرامة مع المؤسسات التي تتعامل مع النساء بعنف وتقمع النساء بوحشية، مشيرا إلى أن خبراء حكوميين أكدوا أن 66٪ من النساء الإيرانيات تعرضن للعنف في حياتهن، كما يعترف الباحثون الاجتماعيون بأن الهياكل القانونية والقضائية والأمنية قد وضعت بطريقة تسمح للرجل باستخدام القوة والعنف ضد النساء.