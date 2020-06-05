شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الليبي: المفاوضات تبدأ بعد إنهاء الوجود التركي والان نبدء بالتفاصيل

رهن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تلبية دعوة الأمم المتحدة بالعودة لبدء محادثات وقف إطلاق النار بسحب الميليشيات المسلحة والمرتزقة المدعومين من نظام الرئيس التركي أردوغان، وتركّزت مباحثات حفتر في القاهرة مع مسؤولين مصريين، أول أمس الأربعاء، على إنهاء التدخل التركي ورفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وتفكيك ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج.

وقال سياسيون ليبيون إن العودة لطاولة المفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية هو إهدار للوقت ويخدم مؤامرات محور الشر المتمثل في «تركيا وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية»، مطالبين الجيش الوطني الليبي بالاستمرار في خوض معاركه الحربية لاستعادة السيطرة على كامل التراب الليبي.

وقال السياسي رضوان الفيتوري: هناك لَبس وغموض بشأن المحاور التي سيرتكز عليها التفاوض بين الجيش وميليشيات السراج برعاية الأمم المتحدة وفق مخرجات مؤتمر برلين، لكن الجيش لديه شروط واضحة هي انسحاب أردوغان من المشهد الليبي، وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح غير الشرعي. وتوقع الفيتوري رفض ميليشيات السراج وأردوغان هذه الشروط التي تعني إنهاء دورهما؛ ما يعني أن استمرار الخيار العسكري هو الحل الأمثل لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي عُقدت مسبقًا لم تُسفر عن أي نتائج جوهرية، وإنما كانت سببًا في إطالة أمد الأزمة، مؤكدًا أنه لا سياسة لدولة محتلة؛ إذ يجب طرد المحتل التركي أولًا ثم البدء في وضع خارطة سياسية. وقال الدبلوماسي رمضان البحباح: المبادرات السياسية أجهضت مشروع التحرر الوطني الذي تنفذه القوات المسلحة الليبية؛ لذا فإن دعوة الأمم المتحدة تأتي في إطار التسويف الذي لن يُسفر عن نتائج إيجابية. وأشار إلى أن الدعم الشعبي، وإصرار الليبيين على تحرير بلدهم هما ما يعززان موقف قيادة القوات المسلحة ويعززان قدرتها على التفاوض.