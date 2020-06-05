السعودية تخصص 150 مليون دولار لدعم التحالف العالمي للقاحات



أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 150 مليون دولار لدعم الجهود الدولية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة للمرض.



وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، أن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق منا جميعاً المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، لعالمنا وللأجيال القادمة.



وأضاف وزير الخارجية السعودي: "قدمت السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأكثر من 81 دولة، وذلك لتحقيق سبل العيش الكريم، وتوفير الرعاية الصحية".



وأكد الوزير على دعم الحكومة للأعمال النبيلة التي يقوم بها التحالف، وعلى الجهود التي يبذلها في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة وما يتبعها من آثار صحية واجتماعية، مضيفاً "يثبت لنا أكثر من أي وقت مضى، الحاجة الملحة لتكاتفنا جميعاً والالتزام بمسؤولياتنا تجاه الإنسانية لمواجهة هذه التحديات المشتركة".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان "ساهمَت السعودية عام 2016 بقيمة 25 مليون دولار لدعم جهود التحالف" مؤكداً على ماتضمّنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، بأن المحافظة على صحة الإنسان هي في طليقة اهتمامات حكومة المملكة ومقدمة أولوياتها.

