العربية: غرق باخرة إيرانية قرب السواحل الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت فضائية العربية، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن باخرة إيرانية غرقت في السواحل العراقية.

وأضافت أن هناك أنباء عن سقوط وفيات، لافتة إلى أن ‏‎عمليات بحث تجري حاليا عن مفقودين بعد غرق الباخرة الايرانية "بهبهان".

ولم تذكر الفضائيه السعودية أية معلومات إضافية عن الباخرة الإيرانية أو أسباب غرقها.

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