محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة، أن الواقع الجديد سيفرض تحولات كبيرة على القطاعات الصناعية، وهذا ربما يكون تأثير إيجابي لأزمة كورونا، وإن تم استغلالها ستكون فرصة كبيرة للصناعة والاقتصاد المصري، وزيادة الثقة فيه.
وأوضح، أن إعادة التوجه نحو تصنيع مكوّنات ومستلزمات الإنتاج محليًا، لم يعد ترفًا، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً أن لدى مصر الإمكانيات اللازمة لبدء تلك الخطوة، بجانب إمكانية جذب استثمارات أجنبية فى هذا المجال، خاصة أنه بعد أن قل حجم فاتورة الاستيراد من الخارج وغابت المنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة سواء من المنتجات الصينية أوالمنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي، زاد الطلب على المنتج المحلي وهذا أعطى مساحة أكبر للمنتج المحلي لتغطية الطلب وتحقيق مكاسب، بخاصة في ظل وجود إمكانيات لدينا تتيح ذلك تحت الرقابة ليخرج المنتج بشكل مطابق للمواصفات، سواء في الصناعات الكبرى أو المتوسطة والصغيرة.
وأكد أن هذه الخطوة ستصبح ثقافة اقتصادية لمعظم دول العالم ضمن ما يطلق عليه "اقتصاد ما بعد كورونا"، إذ تخشى الدول تكرار الأزمة وتكرار العزلة الإجبارية، ومن ثم ستتجه معظم الدول إلى بناء قاعدة زراعية وصناعية تكفى احتياجاتها لتوفير مخزونها من مستلزمات الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: أزمة كورونا أعطت فرصة أكبر للمنتج المحلي لتغطية الطلب وزيادة الثقة فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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