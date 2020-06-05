قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إنه "محظوظ" لأن إصابته بفيروس كورونا المستجد اقتصرت على بعض الأعراض الطفيفة، وفقًا لروسيا اليوم.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الأمير قوله: "كنت محظوظًا في حالتي،وخرجت من هذا الوضع بأعراض طفيفة، لكنني تعرضت للإصابة، وأستطيع فهم ما قاساه الآخرون".
وأضاف: "أتعاطف خصوصًا مع الذين فقدوا أحباءهم ولم يتمكنوا من الوقوفإلى جانبهم في هذه المرحلة، هذا الأمر الأفدح بنظري".
وكان الأمير تشارلز، وهو الابن البكر للملكة إليزابيث الثانية، أصيب بفيروس كورونا المستجد في مارس، لكن لم تظهر عليه سوى بعض الأعراض الطفيفة قبل أن يتعافى في الحجر خلال 7 أيام دون إدخاله إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تشارلز: أنا محظوظ لإصابتي بهذه الدرجة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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