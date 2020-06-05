الجيش الليبى يعلن إعادة تمركز وحداته خارج طرابلس

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى إن القيادة العامة ستقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وأضاف المسماري - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أنه في حالة عدم الالتزام، فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).

وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5). بوقف إطلاق النار.وأضاف المسماري - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أنه في حالة عدم الالتزام، فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).

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