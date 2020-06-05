الاتحاد الأوروبى يجدد الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار فى ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، الدعوة لوقف إطلاق النار فى ليبيا، رافضا التعليق على التطورات الأخيرة هناك خاصة بعد إعلان حكومة الوفاق الوطنى السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة الليبية طرابلس، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمسك بضرورة اللجوء إلى عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قد التقى أمس في روما مع نظيره الفرنسي إيف جان لودريان وبحثا الوضع في ليبيا، وأكد الوزيران ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية ووقف تدفق الأسلحة من قبل شركاء الفصائل المختلفة على الساحة.
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