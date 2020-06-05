كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تغلق 10 مؤسسات تعليمية عقب تسجيل 118 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إغلاق 10 مؤسسات تعليمية منذ الصباح بسبب اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فيها.

وأضافت الوزارة، أن الحديث يدور عن ثلاث مدارس في يافا وأربع أخرى في تل أبيب وغفعاتيم وبيتح تكفا وأشدود، إلى جانب ثلاث رياض أطفال في سديروت.

ويصل عدد الطلاب والمعلمين الذين تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد-19، إلى مئتين وسبعين إصابة، فيما يخضع قرابة ثمانية آلاف وثلاث مئة آخرين للحجر الصحي.

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