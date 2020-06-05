أصبح خامس فريق.. المولودية الوجدية “يلتحق” بركب الفرق التي تحولت إلى شركات رياضية

التحق فريق المولودية الوجدية، اليوم الخميس، بركب الفرق التي تحولت إلى شركات رياضية بعد حصوله على السجل التجاري من المحكمة التجارية ليصبح، بشكل قانوني شركة رياضية.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع من داخل سندباد الشرق، أن إدارة الفريق أنهت اليوم جميع ترتيبات التحول إلى شركة رياضية ليلتحق بفرق الفتح الرباطي، والوداد الرياضي، وأولمبيك أسفي، وسريع واد زم.

وفي موضوع ذي صلة، لا زال الترقب يخيم على مسؤولي ولاعبي وحكام البطولة الاحترافية بخصوص قرار استئناف منافسات الدوري، بعد الطلب الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية إلى الجهات المختصة قصد الحصول على ترخيص يخول لها إعادة عجلة الدوري المحلي إلى الدوران من جديد بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.