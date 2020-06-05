قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، إن رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني “قلم مزعج تلقى تهديدات بالمتابعة، والتضييق، كما ينتمي إلى أسرة جريدة تتعرض لهجوم استثناني”، مطالباً بمحاكمة عادلة له وللضحية المفترضة.
وقال تشيكيطو إن الضحية المفترضة تتمتع بكل حقوقها، عكس سليمان الريسوني الذي عرف ملفه العديد من الخروقات، إضافة إلى تعرضه إلى حملة تشهير كبيرة من قبل مواقع إلكترونية “ضربات الكارطة” وتنبأت بموعد اعتقاله، مشيراً إلى أنه من الصدف الغريبة وجود كاميرات لحظة اعتقاله.
وطالب المتحدث في ندوة “اعتقال سليمان الريسوني تحت المجهر الحقوقي”، اليوم الخميس، من النيابة العامة بالتحقيق في شريط اعتقال الريسوني، والسب والشتم اللذان تعرض لهما على منصات التشهير.
وشدد تشيكيطو على أن كل هذه الحيثيات تجعل المنظمات الحقوقية على يقين بأن الريسوني تعرض للظلم أثناء اعتقاله ومتابعته، داعياً النيابة العامة إلى التعامل مع كل التدوينات بنفس المنطق الذي تعاملت به مع قضية سليمان.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيكيطو: هناك من “ضرب الكارطة” وتنبأ باعتقال الريسوني الذي تعرض للظلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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