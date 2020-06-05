تشيكيطو: هناك من “ضرب الكارطة” وتنبأ باعتقال الريسوني الذي تعرض للظلم

قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، إن رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني “قلم مزعج تلقى تهديدات بالمتابعة، والتضييق، كما ينتمي إلى أسرة جريدة تتعرض لهجوم استثناني”، مطالباً بمحاكمة عادلة له وللضحية المفترضة.

وقال تشيكيطو إن الضحية المفترضة تتمتع بكل حقوقها، عكس سليمان الريسوني الذي عرف ملفه العديد من الخروقات، إضافة إلى تعرضه إلى حملة تشهير كبيرة من قبل مواقع إلكترونية “ضربات الكارطة” وتنبأت بموعد اعتقاله، مشيراً إلى أنه من الصدف الغريبة وجود كاميرات لحظة اعتقاله.

وطالب المتحدث في ندوة “اعتقال سليمان الريسوني تحت المجهر الحقوقي”، اليوم الخميس، من النيابة العامة بالتحقيق في شريط اعتقال الريسوني، والسب والشتم اللذان تعرض لهما على منصات التشهير.

وشدد تشيكيطو على أن كل هذه الحيثيات تجعل المنظمات الحقوقية على يقين بأن الريسوني تعرض للظلم أثناء اعتقاله ومتابعته، داعياً النيابة العامة إلى التعامل مع كل التدوينات بنفس المنطق الذي تعاملت به مع قضية سليمان.