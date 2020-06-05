محمد رضى يعدد خروقات مثيرة للاستغراب في ملف سليمان الريسوني منذ الاعتقال

عدد عضو سكرتارية لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، محمد رضى، عدداً من الملاحظات المثيرة للاستغراب في ملف رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني.

ولفت رضى الانتباه إلى أن أسماء المعنيين بالواقعة، التي اعتقل على خلفيتها سليمان الريسوني، ومكانها غير مذكورة في تدوينة الشاب المثلي الأولى، مشيراً إلى أن هذه العناصر هي ما يحدد أي نيابة عامة وأي شرطة قضائية يخول لها التدخل في الملف، ومتسائلاً “كيف عرفت النيابة العامة في الدار البيضاء أن الأمر يدخل في مجال اختصاصها؟”.

وتساءل المتحدث نفسه، حول “الوسيلة القانونية التي تسمح بها المسطرة الجنائية التي طبقت في هذا السياق؟”، مشدداً على أنه يجب على دفاع الريسوني الطعن في بطلانها إن كانت موجودة.

واستفسر محمد رضى عن “أي أساس ألقى ضباط الشرطة القضائية القبض على سليمان الريسوني”، لافتاً الانتباه إلى أنه يجب استدعاء الريسوني والاستماع إليه، قبل تحريك مسطرة التوقيف.

واستنكر عضو لجنة التضامن مع الريسوني عدم تمكين الأخير من التخابر مع دفاعه، والاستفادة من حقه الدستوري في هذا الباب، إذ تم وضعه تحت الحراسة النظرية دون تمتيعه بهذه الحقوق الدستورية، والتي الأصل فيها في قضية سليمان الريسوني هي البراءة ولا يمكن ان تثبت إدانته إلا بحكم قضائي.