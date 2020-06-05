محمد رضى يعدد خروقات مثيرة للاستغراب في ملف سليمان الريسوني منذ الاعتقال

عدد عضو سكرتارية لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، محمد رضى، عدداً من الملاحظات المثيرة للاستغراب في ملف رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني.
ولفت رضى الانتباه إلى أن أسماء المعنيين بالواقعة، التي اعتقل على خلفيتها سليمان الريسوني، ومكانها غير مذكورة في تدوينة الشاب المثلي الأولى، مشيراً إلى أن هذه العناصر هي ما يحدد أي نيابة عامة وأي شرطة قضائية يخول لها التدخل في الملف، ومتسائلاً “كيف عرفت النيابة العامة في الدار البيضاء أن الأمر يدخل في مجال اختصاصها؟”.
وتساءل المتحدث نفسه، حول “الوسيلة القانونية التي تسمح بها المسطرة الجنائية التي طبقت في هذا السياق؟”، مشدداً على أنه يجب على دفاع الريسوني الطعن في بطلانها إن كانت موجودة.
واستفسر محمد رضى عن “أي أساس ألقى ضباط الشرطة القضائية القبض على سليمان الريسوني”، لافتاً الانتباه إلى أنه يجب استدعاء الريسوني والاستماع إليه، قبل تحريك مسطرة التوقيف.
واستنكر عضو لجنة التضامن مع الريسوني عدم تمكين الأخير من التخابر مع دفاعه، والاستفادة من حقه الدستوري في هذا الباب، إذ تم وضعه تحت الحراسة النظرية دون تمتيعه بهذه الحقوق الدستورية، والتي الأصل فيها في قضية سليمان الريسوني هي البراءة ولا يمكن ان تثبت إدانته إلا بحكم قضائي.
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