كورونا: 3 ملايين و200 ألف متعافٍ عالميا.. ومُستجدات الفيروس عربيًّا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، يوم الخميس، حاجز الثلاثة ملايين و200 ألف، فيما سجّلت عدة دول عربية وفيات جديدة إثر الإصابة بالفيروس، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" لأنباء.

وأظهرت معطيات نشرها موقع "worldometer"، أن ثلاثة ملايين و201 ألفا و540 شخصًا تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بالفيروس.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكثر البلدان التي شهدت حالات تعافي للمصابين من كورونا، ووصل عددهم إلى 690 ألفًا و457 حالة، ثم البرازيل بواقع 266 ألفًا و132، ثم روسيا بـ204 آلاف و623.

وأشارت المعطيات إلى وصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 6 ملايين و635 ألفًا و237 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 389 ألفًا و684 حالة.

أحد الشوارع الإسبانية (أ ب)

وأعلنت مصر، الخميس، تسجيل 39 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد اليمن 5 وفيات وموريتانيا 3، حسب إحصاءات رسمية.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 39 وفيات جديدة بكورونا، و1152 إصابة، 406 حالة تعافٍ.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 29 ألفا و767 حالة، بينها 1.126 وفاة و7.756 حالة شفاء.

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل 5 وفيات، و29 إصابة جديدة بكورونا.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 453 حالة منها 103حالة وفاة و17 حالة تعافٍ.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو، تسجيل 4 إصابات بالفيروس بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن الإحصاءات الحقيقية للضحايا.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 3 وفيات، و39 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و8 حالات تعافٍ.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 784 بينها 37 وفاة و65 حالة تعاف.

بدورها، أعلنت الجزائر، الخميس، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصد المغرب حالتي وفاة، والصومال 58 إصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، إنها رصدت 8 وفيات بكورونا، و89 إصابة، و79 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و831؛ بينها 681 وفاة، و6 آلاف و297 حالة تماثلت للشفاء.

تعقيمات في اليمن (أ ب)

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالتي وفاة، و81 إصابة، وتعافي 329 مريضا.

وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 8 آلاف و3؛ بينها 208 وفيات، و7 آلاف و195 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، بتسجيل 58 إصابة بكورونا، وتعافي 12 مريضا.

وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و204؛ بينها 79 وفاة، و418 حالة شفاء.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و662 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 391 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و214، وفق موقع "ورلدوميتر".