مصابان في جريمة إطلاق نار بالطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان، مساء الخميس، بجراح جرّاء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة الطيرة.

ووفق مصادر طبيّة، أصيب شاب (30 عاما) بجراح متوسّطة، بينما أصيب آخر بجراح طفيفة.

ونقل المصابان إلى مشفى "مئير" في كفار سابا لتلقّي العلاج.

وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 24 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة. وتظهر المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.