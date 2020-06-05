الطيبة: إغلاق 72 مؤسسة تعليمية خوفًا من تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت اللجنة المركزية لأولياء أمور الطلاب في مدينة الطيبة اليوم، الخميس، بيانًا أعلنت به إغلاق 72 مؤسسة تعليمية خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب والأهالي.

وقالت اللجنة في بيانها: "في ظل التطورات الأخيرة بخصوص جائحة كورونا وتفشي الفيروس في المؤسسات التعليمية وبعد تقييم الوضع مجددا في المدينة، قررت اللجنة إغلاق 72 مؤسسة تعليمية".

وأضاف البيان أن "اللجنة المركزية حذرت في السابق من العودة اإلى مقاعد الدراسة وسط تخبط السلطات في قراراتها وتوصياتها والتي أثبتت على ارض الواقع فشلها، نظرًا للنتائج".

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ونعت البيان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بعدم المسؤولية اتجاه الطلاب، فقالت اللجنة إن "الوزارة دعت الطلاب للعودة إلى مقاعد الدراسة دون أن تتحمل المسؤولية بشكل كامل، وألقت المسؤولية على عاتق الأهالي في الدرجة الأولى خلال التوقيع على تصريح صحي بشكل يومي، وعلى إدارات المدارس والتي لم تتعامل مع مثل هذه الوضعية في السابق".

وأشار البيان إلى أن "تطبيق توصيات الوزارة شبه مستحيل من قبل الطلاب أنفسهم والحفاظ على إرشادات التباعد والبعد لمسافة مترين والتقيد في لباس الكمامات".

ولفت البيان في ختامه إلى أن "اللجنة لن تنتظر تسجيل إصابات في مدارس المدينة لذلك ومن باب الحذر والأخذ بالأسباب ومن باب المسؤولية فإنها أقرت بغالبيتها إغلاق المؤسسات التعليمية في الطيبة".