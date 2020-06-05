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مصرع شاب من الطيبة في حادث طرق قرب طولكرم

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من مدينة الطيبة مصرعه، مساء الخميس، إثر حادث طرق ذاتي في طولكرم بالضفة الغربيّة.

والضحيّة هو الشاب وهدان أحمد وهدان (24 عامًا)، من سكّان مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر إلا أنه انتقل للعيش مؤخرًا في قلقيلية.

ووقع الحادث بالقرب من قرية شوفة المحاذية لطولكرم، أثناء ركوبه دراجة ناريّة.

وفور وقوع الحادث، نقل الشاب إلى مشفى ثابت ثابت في طولكرم، حيث أقرّت وفاته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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