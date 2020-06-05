ميلان الإيطالي يعلن تغيّب إبراهيموفيتش 10 أيام إضافيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم، الخميس، أن الفحوص الإضافية التي خضع لها مهاجمه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، أظهرت بأنه سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام أخرى نتيجة إصابة في ربلة الساق (العضلات الخلفية في أسفل الساق).

وقال النادي اللومباردي في بيان إن "إبراهيموفيتش (38 عاما) خضع لفحص بعد إصابة ربلة الساق اليمنى. تعافيه يتم بشكل جيد، دون مضاعفات ويتوقع إجراء فحص جديد في غضون 10 أيام".

وتعرض النجم المخضرم للإصابة الإثنين قبل الماضي خلال التمارين مع فريقه الذي انضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد ميلان لاستئناف النشاط الكروي المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تعود العجلة إلى الدوران في نهاية الأسبوع المقبل بإقامة الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس والتي سيواجه فيها ميلان غريمه يوفنتوس.

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وخاض "إيبرا" مسيرة رائعة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنكليزي، وصولا الى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما الى النادي اللومباردي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعقد حتى نهاية هذا الموسم.

وسبق لابراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.

وعاد المهاجم الفارع الطول الى المدينة الإيطالية قبل نحو ثلاثة أسابيع والتحق بتمارين فريقه، بعدما أمضى أسابيع في بلاده إثر قرار وقف النشاطات الرياضية في إيطاليا بسبب تفشي "كوفيد-19".