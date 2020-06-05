شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا الاستوائية تطالب ممثل الصحة العالمية بمغادرة البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبلغت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في غينيا الإستوائية المكتب الاقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية أنه يتعين على رئيس مكتبها في البلاد تريفوني نكورونزيزا ، مغادرة العاصمة مالابو في أقرب وقت ممكن.

من جانبها ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "ترى القرار مؤسفا".

وأضافت المنظمة " كان هناك سوء فهم ازاء البيانات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)التي قالت إنها عرضت ايضاحها".

وتابعت المنظمة أن نكورونزيزا لم يزور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا".