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غينيا الاستوائية تطالب ممثل الصحة العالمية بمغادرة البلاد

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أبلغت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في غينيا الإستوائية المكتب الاقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية أنه يتعين على رئيس مكتبها في البلاد تريفوني نكورونزيزا ، مغادرة العاصمة مالابو في أقرب وقت ممكن.

من جانبها ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "ترى القرار مؤسفا".

وأضافت المنظمة " كان هناك سوء فهم ازاء البيانات الخاصة بفيروس المستجد (كوفيد - 19)التي قالت إنها عرضت ايضاحها".

وتابعت المنظمة أن نكورونزيزا لم يزور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا".

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