شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا الاستوائية تطالب ممثل الصحة العالمية بمغادرة البلاد والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "ترى القرار مؤسفا".
وأضافت المنظمة " كان هناك سوء فهم ازاء البيانات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)التي قالت إنها عرضت ايضاحها".
وتابعت المنظمة أن نكورونزيزا لم يزور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا".
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