رئيس نادي الشرطة: سندعم القيثارة بصفقات جديدة تحضيراً لدوري الابطال

وكان الاتحاد الاسيوي قد ابلغ الأندية المشاركة في دوري الابطال بان يكونوا مستعدين بعد تأريخ 15 أيلول المقبل من اجل استئناف المباريات.

وقال الطائي في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، سمح للأندية باستقطاب لاعبين جدد واشراكهم بعد استئناف المباريات



وأوضح بالقول، "بالتأكيد فإن نادي الشرطة سيكمل صفوف الفريق بما يحتاج من صفقات جديدة بالتشاور مع الجهاز الفني كي يكون الفريق على اتم استعداد للبطولة".

واكد الطائي، ان "الموعد الذي حدده الاتحاد الاسيوي لاستئناف البطولة افتراضي ولم يتم اعتماده بشكل رسمي، سننتظر القرارات الجديدة خلال الأيام المقبلة".

تجدر الإشارة الى ان الشرطة يحتل المركز الرابع في المجموعة الغربية الأولى برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع استقلال طهران الإيراني وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي السعودي والوحدة الاماراتي.

