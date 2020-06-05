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رئيس نادي الشرطة: سندعم القيثارة بصفقات جديدة تحضيراً لدوري الابطال

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2020-06-04 | 23:43

رئيس نادي الشرطة: سندعم القيثارة بصفقات جديدة تحضيراً لدوري الابطال

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أكد رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، ان الادارة ستدعم صفوف فريق القيثارة الخضراء بما يحتاجه من صفقات جديدة استعداداً لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا.
وكان الاتحاد الاسيوي قد ابلغ الأندية المشاركة في دوري الابطال بان يكونوا مستعدين بعد تأريخ 15 أيلول المقبل من اجل استئناف المباريات.

وقال الطائي في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، سمح للأندية باستقطاب لاعبين جدد واشراكهم بعد استئناف المباريات


وأوضح بالقول، "بالتأكيد فإن نادي الشرطة سيكمل صفوف الفريق بما يحتاج من صفقات جديدة بالتشاور مع الجهاز الفني كي يكون الفريق على اتم استعداد للبطولة".

واكد الطائي، ان "الموعد الذي حدده الاتحاد الاسيوي لاستئناف البطولة افتراضي ولم يتم اعتماده بشكل رسمي، سننتظر القرارات الجديدة خلال الأيام المقبلة".

تجدر الإشارة الى ان الشرطة يحتل المركز الرابع في المجموعة الغربية الأولى برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع استقلال طهران الإيراني وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي السعودي والوحدة الاماراتي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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