مقتل 9 على الأقل في غارة إسرائيلية شمالي سوريا

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/6/5 02:30 ص بتوقيت أبوظبي
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن هجوما جويا شنته إسرائيل على ريف محافظة حماة، الواقعة في شمالي غرب سوريا، في وقت متأخر الخميس، أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "العدوان" الإسرائيلي استهدف المنطقة خارج مدينة صياف؛ وقال مصدر عسكري سوري إن صوت انفجارات قوية كان مسموعا.
وأضاف المرصد أن من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى، إذ أن هناك آخرين مصابون وحالتهم خطيرة.
وقال إن الهجوم دمر مستودعات أسلحة في الزاوي بريف صياف غربي حماة.
وفي أبريل/نيسان 2019، خلّفت غارات شُنّت على هذه المنطقة "قتلى في صفوف مقاتلين إيرانيين"، بحسب المرصد.
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