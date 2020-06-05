اخبار العالم

وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

الخليج 365 - متابعات

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم (الخميس) وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة بالرياض.

Advertisements

وقال الديوان الملكي في بيان أصدره اليوم:

"بيان من الديوان الملكي..

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا