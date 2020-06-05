وجهت صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع «فيسبوك»، شكر لإدارة لعبة «بابچي» على سرعة الاستجابة وإلغاء التحديثات التي فيها إلزام اللاعب بالركوع للأصنام.
وحذفت «بابچي» التحديث الأخير والذي يحتوي على الركوع والسجود للأصنام وتراجعت عن تلك الخطوة.
وكتب فريق اللعبة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «يودّ فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) التطرّق لمسألة القلق والمخاوف التي نتجت عن التحديث الأخير في اللعبة، ونودّ أن نعبر عن أسفنا الشديد حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض لاعبينا».
وتابعت: «نحن نقدر ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا ونشعر بالأسف لتسببنا بأي ضرر أو استياء، لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأزلنا الخاصية المزعجة ونعمل على إزالة المحتوى البصري المتعلق بها».
وأضاف: «يقدّر فريق لعبة ببجي موبايل ويحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع. وسنستمر بالاستماع إلى آراء لاعبينا وتحسين لعبتنا وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل إطلاقها لنضمن أن اللعبة تناسب كافة أديان وثقافات وممارسات اللاعبين، ونودّ أن نشكر لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشكلة ومساعدتنا في تحسين تجربة اللعبة للجميع».
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء توجه الشكر لإدارة «بابچي» لإعتذارها عن حادثة «الركوع للأصنام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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