اجتماع بين لقجع وأوشن لدراسة المعايير والاختيارات الجديدة لهيكلة الجامعة التقنية

يعقد فوزي لقجع، اجتماعا مع روبيرت أوشن، المدير التقني الوطني، بهدف مناقشة الاختيارات التقنية والمقاييس المعتمدة بهدف تفعيل السياسة الجديدة والهيكلة المزمع اعتمادها في محاور التكوين والكرة النسوية بالعصب الجهوية.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن المدير التقني الوطني ينكب على دراسة مجموعة من الأسماء المرشحة للانضمام إلى فريق العمل لبلورة التوجهات الجديدة للجهاز الصوي على تسيير شؤون الكرة وطنيا، في أفق اعتماد سياسة تكوينية ترمي إلى الرفع من مستوى التكوين والممارسة.

وفي سياق متصل، شدد المصدر ذاته على كون الجامعة لازالت تنتظر الضوء الأخضر من الجهات المسؤولة بهدف الحصول على ترخيص لاستئناف منافسات البطولة الاحترافية، بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.