أشخاص يطرقون أبواب بيوت سكان العاصمة لتعقيمها بمقابل.. نائب العمدة: موظفونا لا يدخلون إلى المنازل والجماعة غير مسؤولة

خرجت بلدية العاصمة الرباط، اليوم الخميس، بتوضيحات، بعد تداول أخبار عن طرق عدد من الأشخاص أبواب المنازل، لاقتراح تعقيمها، وفي حالات يطلبون تعويضا ماليا عن “خدمتهم”، التي تتضرر بعض ممتلكاتهم من المواد المستعملة خلالها.

وقال لحسن العمراني، النائب الأول لعمدة العاصمة الرباط، في توضيح له، إن موظفي الجماعة المكلفين بهذه المهام، لم يتوقف عملهم من بداية الجائحة، ويشتغلون وفق قواعد.

وأكد العمراني أن موظفي الجماعة لا يدخلون إلى أي منزل، مطلقا، بغرض التعقيم، إلا في حالة واحدة، حيث توجد حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتم ذلك، وجوبا، بتنسيق مع السلطات المختصة.

وأوضح العمراني أن تعقيم البنايات من الداخل يقتصر حصريا، على الإدارات العمومية، دون غيرها من المساكن الخاصة، كما أن استعمال مواد التعقيم، يخضع لبروتوكول صارم، يبدأ باستعمال مواد مصادق عليها من طرف الهيآت المختصة، وينتهي بطريقة الاستعمال، مرورا بأشكال التخفيف، وهو عمل يحتاج خبرة ليست متاحة للعموم.

وأكد نائب عمدة الرباط أن الجماعة تخلي مسؤوليتها من أي ضرر محتمل، كيفما كان نوعه، منبها سكان العاصمة إلى ذلك.