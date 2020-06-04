شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإمارات تقدم مجموعات اختبار للكشف عن كورونا بـ 10 ملايين دولار لللصحة العالمية والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 أعلنت دولة الإمارات اليوم عن تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن مرض فيروس "كوفيد-19" بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي تكفي لفحص 500 ألف شخص.

Advertisements ويأتي التبرع بمجموعات اختبار الكشف عن الفيروس دعما للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشاره في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول. وقدمت دولة الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد-19" حتى الآن ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمس الحاجة إليها.

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