الطاقة الذرية تعلن تقديم مساعدات لـ 80 دولة لمواجهة كورونا

الخميس 4 يونيو 2020

أعلنت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الیوم الخمیس أنھا سلمت حتى الآن أكثر من 250 شحنة إلى 80 دولة تتضمن معدات للمساعدة في مكافحة جائحة فیروس كورونا (كوفید – 19)، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأوضحت الوكالة في بیان لھا أن المساعدات تشمل معدات وتقدیم الخبرات اللازمة للمختبرات حول العالم في إطار الجھود المبذولة للحد من انتشار المرض مشیرة إلى طلب 120 دولة المساعدة الفنیة بھذا الخصوص.

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وقال المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة رافائیل ماریانو غروسي في البیان، إن الوكالة نفذت أكبر عملیة للمساعدة في تاریخھا داعیا الدول والكیانات القادرة الى المساھمة في ھذا المسعى.

وأشار إلى مساعدة الوكالة للدول بتوفیر معدات لاجراء اختبارات (بي سي آر) وأخذ العینات وتنظیم ندوات عبر الانترنت وإرشادات بالفیدیو للأجھزة الصحیة حول جمع العینات وسبل معالجتھا.