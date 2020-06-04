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شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعلن أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أنها ”تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.
وقالت القيادة، في بيان صدر مساء اليوم الخميس، إنه في حالة عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5″، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضحت القيادة أن خطوتها في إعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس جاءت دعماً للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل ميليشيات الوفاق.
واختتمت القيادة العامة بيانها بالقول: إن ”المعركة لم تنتهِ بعد، وستستمر حتى النصر من أجل الثوابت الوطنية الخالدة“.
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