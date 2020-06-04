شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المجلس الانتقالي يعلن القبض على متورطين بقتل "نبيل القعيطي".. شاهد والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 بث نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن هاني بن بريك اليوم في بث مباشر على حسابه أن قوات الأمن في عدن ألقت القبض على عدد من ”المشتبهين“ المتورطين في قتل المصور الصحفي نبيل القعيطي.

Advertisements وقال بن بريك إن لديهم تسجيلات توثق الحادثة، موضحا أن البحث جارٍ لتعقب بقية المتورطين. وكان القعيطي قد اغتيل قرب منزله في منطقة دار سعد في عدن، وأسعف إلى مستشفى تديره مؤسسة ”أطباء بلا حدود“، حيث

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