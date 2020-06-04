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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم المصرية تحسم الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
حسمت وزارة التربية والتعليم المصرية الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة ،مؤكدة أنها ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً.
ونفت الوزارة في تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية،مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.
وبحسب وسائل إعلام مصرية تشمل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس بدءً من 12 مايو 2020، مع إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة في اليوم نفسه.
كما تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.
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