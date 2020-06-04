وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا

الخميس 4 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، عن تسجيل 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



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وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة 42 من المخالطين و8 حالات وافدة، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مدير وزارة الصحة الدكتور وليد عمار قوله إن سيدة قادمة من السفر نقلت العدوى إلى 40 شخصاً في بلدة برجا الشوفية، لأنها لم تلتزم الحجر المنزلي، على الرغم من توقيعها استمارة بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين.