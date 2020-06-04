شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تدين اغتيال الصحفي نبيل القعيطي والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الخميس، اغتيال نبيل حسن القعيطي الصحفي اليمني الذي اغتاله مسلحون في مدينة عدن الجنوبية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي: "أدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتعهدات وفقا لمعاهدات جنيف لحماية الصحفيين". Advertisements وأضافت "الصحفيون الشجعان مثل نبيل حسن يقومون بعمل مهم في إبقاء الناس على إطلاع وتوثيق الظروف القاسية التي يشهدها هذا البلد. يتعين تقديم كل حماية ممكنة لهم"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقوبلت جريمة اغتيال المصور القعيطي، بتنديد واسع من مختلف الشرائح اليمنية جنوبا وشمالا، ففي حين دعت السلطات الحكومية إلى تحقيق عاجل، باشرت قوات الشرطة في العاصمة المؤقتة عدن حملة أمنية واسعة بمديرية "دار سعد" التي يقع في إطارها منزل القعيطي، وذلك لملاحقة المسلحين ومالكي الدراجات النارية

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