شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن و لوس أنجلوس ترفعان حظر التجول بعد تراجع حدة الاضطرابات والان نبدء بالتفاصيل

رفعت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن ومقاطعة لوس أنجلوس وأماكن أخرى أمس الخميس، أوامر حظر التجول التي أثرت على ملايين الأشخاص مع تراجع حدة الاضطرابات التي اندلعت على خلفية وفاة المواطن الأسود ، جورج فلويد، على أيدي ضباط الشرطة البيض في مدينة مينيابوليس الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي.

وشهدت أنحاء البلاد موجة من حالات حظر التجول مطلع الأسبوع بعد أن أدى مقطع فيديو، انتشر بشكل سريع، لمقتل فلويد الأعزل على أيدي الشرطة إلى إثارة احتجاجات ضخمة على نطاق واسع.

وأظهر مقطع الفيديو مشهد القبض على فلويد وضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبة فلويد لما يقرب من 9 دقائق.

وأدت الاضطرابات ، والتي تخللتها حوادث النهب والحرق العمد وقمع عنيف من قبل الشرطة، إلى إفساح المجال إلى حد كبير للاحتجاجات السلمية مساء يوم الأربعاء.

وفي عاصمة البلاد ، التي شهدت مواجهة بين المتظاهرين وسلطات إنفاذ القانون خارج البيت الأبيض ، قال المدعي العام بيل بار أمس الخميس، إن السلطات ستسعى إلى "تهدئة الأوضاع" وستزيل بعض الحواجز حول البيت الأبيض.

Advertisements

وفي لوس أنجلوس ، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع مساء الأربعاء، بعد اتهام ثلاثة ضباط آخرين بالمساعدة والتحريض على القتل في قضية مقتل فلويد.

وشهدت مدينة نيويورك أيضًا جوًا أكثر هدوءًا مساء الأربعاء ، على الرغم من أن أكبر مدينة في البلاد ستواصل تطبيق أوامر حظر التجول.

ورفع حظر التجول أيضا في مدينتي سان فرانسيسكو وسولت ليك سيتي من بين مدن أخرى.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يضع جميع الخيارات " على الطاولة".