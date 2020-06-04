شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 1152 حالة إيجابية جديدة لفيروس «كورونا» و38 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد ، مشيرة إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 406 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها، و 1126 حالة وفاة.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيا.