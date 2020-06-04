وزير: عجز الموازنة الفرنسية يتوقع أن يصل إلى 11.4% بسبب كورونا

توقع وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمانين أن يرتفع عجز الموازنة إلى مستوى قياسي يبلغ 4.11% هذا العام بسبب أزمة وباء كورونا.

وصرح دارمانين في لقاء تلفزيوني أن فرنسا اختارت أن تلجأ للاستدانة لإنقاذ اقتصادها.

وقال: "يمكن للشعب الفرنسي أن يرى أننا لم نرفع الضرائب ونواصل الاقتراض".

وضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإبقاء العجز عند أقل من حد 3% المسموح به في الاتحاد الأوروبي منذ انتخابه في عام 2017 .

وقبل جائحة كورونا، كانت فرنسا تخطط لتسجيل عجز بنسبة 2.2% فقط هذا العام.

يشار إلى أن فرنسا هي واحدة من أكثر الدول تضرراً من الوباء، حيث تم تسجيل أكثر من 29 ألف حالة وفاة حتى أمس الأربعاء.

وأثر الإغلاق الصارم الذي استمر من 17 أذار/مارس إلى 11 أيار/مايو على الاقتصاد بشدة.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% في الربع الأول من عام 2020، ويمكن أن يتراجع بنسبة 20% في الربع الثاني، وفقا لتقديرات وكالة الإحصاءات الوطنية.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير أمس الأول الثلاثاء إن الحكومة تتوقع انخفاضا بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.

لكن دارمانين قال إن الوضع "تحت السيطرة" وأن عمليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة بدأت تعود إلى خزائن الدولة مع استئناف النشاط الاقتصادي في فترة ما بعد الإغلاق.

