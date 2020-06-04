العراق ينتظر قرار الاسيوي لتحديد ممثليه في دوري الابطال

2020-06-04 | 23:23
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خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي للعبة، بخصوص ترشيح مقاعد العراق الخارجية للموسم المقبل من خلال اقامة البطولة التنشيطية المقرر لها ان تنطلق في العاشر من شهر آب المقبل بعد الغاء الدوري للموسم الحالي.
وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية هشام محمد في بيان لاتحاد الكرة، "ننتظر الرد الرسمي من الاتحاد الاسيوي، سواء بالموافقة، أم اعتماد آلية أخرى لتحديد مقاعد العراق في المشاركات الخارجية".
واضاف أن "التطبيعية على علم بشروط مشاركة الاندية في الاستحقاقات القارية، بتسمية بطل الدوري أو بطل الكأس، أو الاعتماد على تصنيف الموسم الماضي بعد الغاء منافسات الموسم الحالي".
واشار محمد الى ان "الغاية من اعتماد ترشيح الأندية للمشاركات الخارجية من بوابة البطولة التنشيطية، لخلق الأجواء التنافسية بين الأندية في المباريات، لكون هناك استحقاقات قريبة لمنتخباتنا الوطنية في شهر أكتوبر، وبالتالي ستنعكس البطولة التنشيطية بشكل إيجابي لتجهيز اللاعبين فنيا و بدنياً ، لاسيما بعد الابتعاد عن أجواء المباريات الرسمية لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا".
واضاف أن "التطبيعية على علم بشروط مشاركة الاندية في الاستحقاقات القارية، بتسمية بطل الدوري أو بطل الكأس، أو الاعتماد على تصنيف الموسم الماضي بعد الغاء منافسات الموسم الحالي".
واشار محمد الى ان "الغاية من اعتماد ترشيح الأندية للمشاركات الخارجية من بوابة البطولة التنشيطية، لخلق الأجواء التنافسية بين الأندية في المباريات، لكون هناك استحقاقات قريبة لمنتخباتنا الوطنية في شهر أكتوبر، وبالتالي ستنعكس البطولة التنشيطية بشكل إيجابي لتجهيز اللاعبين فنيا و بدنياً ، لاسيما بعد الابتعاد عن أجواء المباريات الرسمية لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا".
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