العراق ينتظر قرار الاسيوي لتحديد ممثليه في دوري الابطال

وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية هشام محمد في بيان لاتحاد الكرة، "ننتظر الرد الرسمي من الاتحاد الاسيوي، سواء بالموافقة، أم اعتماد آلية أخرى لتحديد مقاعد العراق في المشاركات الخارجية".

واضاف أن "التطبيعية على علم بشروط مشاركة الاندية في الاستحقاقات القارية، بتسمية بطل الدوري أو بطل الكأس، أو الاعتماد على تصنيف الموسم الماضي بعد الغاء منافسات الموسم الحالي".

