اخبار العالم

العراق ينتظر قرار الاسيوي لتحديد ممثليه في دوري الابطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-06-04 | 23:23

العراق ينتظر قرار الاسيوي لتحديد ممثليه في دوري الابطال

1 مشاهدة

خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي للعبة، بخصوص ترشيح مقاعد العراق الخارجية للموسم المقبل من خلال اقامة البطولة التنشيطية المقرر لها ان تنطلق في العاشر من شهر آب المقبل بعد الغاء الدوري للموسم الحالي.
وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية هشام محمد في بيان لاتحاد الكرة، "ننتظر الرد الرسمي من الاتحاد الاسيوي، سواء بالموافقة، أم اعتماد آلية أخرى لتحديد مقاعد العراق في المشاركات الخارجية".

واضاف أن "التطبيعية على علم بشروط مشاركة الاندية في الاستحقاقات القارية، بتسمية بطل الدوري أو بطل الكأس، أو الاعتماد على تصنيف الموسم الماضي بعد الغاء منافسات الموسم الحالي".


واشار محمد الى ان "الغاية من اعتماد ترشيح الأندية للمشاركات الخارجية من بوابة البطولة التنشيطية، لخلق الأجواء التنافسية بين الأندية في المباريات، لكون هناك استحقاقات قريبة لمنتخباتنا الوطنية في شهر أكتوبر، وبالتالي ستنعكس البطولة التنشيطية بشكل إيجابي لتجهيز اللاعبين فنيا و بدنياً ، لاسيما بعد الابتعاد عن أجواء المباريات الرسمية لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة ".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق ينتظر قرار الاسيوي لتحديد ممثليه في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا