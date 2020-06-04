'الذباح' يطالب بالاستفادة من التجربة الفرنسية ومنح لقب الدوري للصقور

وقال حمادي في بث مباشر مع الإعلامي طه أبو رغيف، "انا لست مع قرار توقف الدوري الممتاز، خاصة وانه بإمكاني المنافسة على لقب الهداف وكذلك فريقي المرشح الأقوى لنيل اللقب، لذلك الغاء البطولة سيحرمني ويحرم فريقي من التتويج".
وأضاف "الذباح" كما يلقبه جمهور الصقور، "نحن على شفا مشكلة جديدة في الكرة العراقية، فهناك خلاف منتظر بين إدارات الأندية واللاعبين بما يتعلق بمسألة العقود وأود ان أؤكد لزملائي اللاعبين بأنهم لن يتسلموا اكثر من 30% من عقودهم".
وأوضح أن "على الهيئة التطبيعية الاستفادة من التجربة الفرنسية، فمع الغاء الدوري لا بد من اعلان البطل والقوة الجوية هو الفريق الأكثر احقية بالتتويج باللقب".
وعن سوء الفهم مع الناطق الإعلامي لاتحاد الكرة هشام محمد، أكد حمادي بالقول: "حين اتصلت وقتها بهشام ابلغته بأنني (قافل على الدوري) بمعنى انني اريد ان العب الدوري وليس كما فهم هشام بانني لا اريد استمرار المنافسة".
وعن طموحاته بعد الاعتزال، أكد قائد الصقور، "بعد الاعتزال سأتوجه للعمل الإداري في نادي القوة الجوية والجميع هنا يقف خلفي من اجل الوصول الى ذلك".
حمادي كان قد فتح النار على الهيئة التطبيعية يوم أمس، حين انتقد قرار الغاء المسابقة ووصفه بانه مراضاة لبعض إدارات الأندية.
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