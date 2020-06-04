القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت سجلات قضائية أمريكية، الخميس، عن تحديد مليون دولار كفالة عن كل ضابط شرطة سابق من الثلاثة المتورطين بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد.
وتقرر تخفيض المبلغ إلى 750 ألف دولار إذا وافق الضباط السابقين الثلاث على شروط معينة، بما في ذلك شرط يحظر الاتصال مع عائلة فلويد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن أحد الشروط المحددة لتخفيض قيمة الكفالة تتمثل في فرض قيود على الأسلحة النارية.
فيما يمثل الضابط السابق ديريك شوفين، المتهم بالقتل من الدرجة الثانية، أمام المحكمة الأسبوع المقبل.
وتمت مشاهدة شوفين في فيديو بالهاتف المحمول واضعا ركبته على رقبة فلويد.
وبدأت مراسم تأبين جورج فلويد، الخميس، بعد أكثر من أسبوع من المظاهرات الواسعة التي تندد بوفاة الأمريكي من أصل أفريقي اختناقا خلال توقيفه على يد شرطي في مينيابوليس.
وأدى مقتل فلويد إلى إعادة إشعال الغضب القديم إزاء قتل الشرطة لأمريكيين من أصل إفريقي، وأعاد التذكير بحوادث قتل أطلقت شرارة حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهم).
والأربعاء غلظ المدعون في ولاية مينيسوتا التهمة الموجهة لشوفن إلى تهمة القتل من الدرجة الثانية، الموازية تقريبا لتهمة "القتل عن غير سابق تصميم".
ووجهت لزملاء شوفن الثلاثة الذين جاؤوا لاعتقال فلويد بتهمة محاولة شراء سجائر بورقة نقدية مزورة، تهمة التواطؤ والمساعدة في عملية قتل من الدرجة الثانية، وتم توقيفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مبلغ مالي ضخم يمنح المتهمين بقتل فلويد "حرية مؤقتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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