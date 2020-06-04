خبراء ليبيون: السراج يضع ليبيا تحت الوصاية التركية

أكد خبراء ليبيون أن فايز السراح رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق غير الدستورية، وضع ليبيا تحت الوصاية التركية، وذلك بعد أن خرج في خطاب تليفزيوني من أنقرة يعلن فيه سيطرة المرتزقة السوريين على أغلب مناطق العاصمة، بعد إعلان الجيش الوطني الليبي إعادة التموضع خارج طرابلس.

وقال الخبراء أن السراج حول طرابلس إلى ولاية تركية بعد إعلانه احتلالها من أنقرة، ليؤكد تبعيته وطاعته العمياء للمشروع التركي في المنطقة العربية، الذي سيتنقل تدريجيًا إلى دول الجوار.



وأوضحوا أن انصياع السراج التام للجماعات الإرهابية، أوقعت ليبيا في منزلق الفوضى وجعلتها أرضية خصبة لكل أصحاب التوجهات الإيدلوجية المتطرفة.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية الخميس، السيطرة على أغلب محاور العاصمة طرابلس بعد إعلان الجيش الوطني الليبي في وقت سابق إعادة التموضع و التمركز خارج المدينة.



و شكر السراج تركيا على تقديمها الدعم العسكري والسياسي الذي مكنه من الثبات في وجه الجيش الليبي الساعي لتحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة.





خطوة مخجلة

ووصف الخبير العسكري والاستراتيجي الليبي المقدم جبريل محمد، إعلان سيطرة السراج على جنوب العاصمة طرابلس من أنقرة بـ"الخطوة المخجلة".



وأكد محمد لـ"الخليج 365" أن تركيا هي من حققت أهدافها مؤقتًا وليس الحكومة غير الشرعية التي يترأسها.



وأضاف أن "السراج موظف لدى أردوغان وليس رئيس حكومة بالفعل"، مشيرًا إلى أنه "كان يستطيع أن يوجه خطابه من وسط طرابلس، ولكنه أصر على مشاركة أردوغان له في هذا الإعلان فهو المدير الحقيقي للمعركة العسكرية والسياسية".

وأكد الخبير العسكري الليبي أن مفاوضات لجنة 5+5 لن تنجح، فالمليشيات ستهاجم تمركزات القوات المسلحة الليبية وتخرق وقف إطلاق النار كالعادة، ويجب على الجيش الليبي دعم دفاعاته والاستعداد لصد أي تقدم ومواصلة مهامه في تحرير العاصمة طربلس.

ودعا جبريل الجيش الوطني الليبي إلى الاستفادة من عنصر الوقت والتحرك سريعًا لدعم المحاور وتفعيل مطار بني وليد، لضرب المصالح التركية في مصراتة وطرابلس.

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تركيا وغاز المتوسط

في سياق متصل قال الخبير الليبي الدكتور سالم علي الرجباني، أن السراج أعلن احتلال طرابلس من أنقرة ليوضح أنه مدعوم منها سياسيا عسكريا لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وأضاف الرجباني لـ"الخليج 365" أن "السراج دمية قطر وتركيا ويسعى لجعل طرابلس وكر للإرهابيين والمرتزقة السوريين الذين سيتمددون في الشمال الإفريقي، وسينتقل خطرهم إلى دول الجوار، خصوصًا تلك التي تورطت مع تركيا في احتلال طرابلس".



وأكد أن "دلالات الدعم التركي للسراج أصبحت واضحة وجلية للعيان، فالأتراك يهمهم غاز المتوسط ولا شئ آخر، وسيسعون لتمديد مناطق نفودهم تجاه الحقول والموانئ النفطية".



ولفت الرجباني إلى أن المشروع الإخواني المدعوم من قطر وتركيا لن يتوقف في ليبيا، بل سيواجه الدول التي لها نزاعات مع تركيا في الاتحاد الاوروبي وعلى وجه الخصوص دولة اليونان.







وأعلن الخميس، الجيش الوطني الليبي، إعادة تمركز قواته خارج العاصمة طرابلس بشرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.



وحذرت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان عاجل، أنه في حالة عدم التزام مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، بالقرار، سيتم استئناف العمليات العسكرية، وتعليق المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5.



وأكد الجيش الليبي أن القرار جاء بناء على موافقة القيادة العامة لاستئناف المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولإنجاح أعمالها المرتقبة.



وتابع البيان، أن قرار إعادة التمركز خارج العاصمة جاء دعماً للحل السياسي، ومبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي.



ولفت إلى أنه يأتي أيضاً لحقن دماء الشعب الليبي من الاستهداف العشوائي الذي يتعرض له في طرابلس من قبل مليشيات حكومة فايز السراج ورمتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.