دعاوى بالإرهاب وغسيل الأموال ضد "خال البشير" بالسودان

قالت مصادر مطلعة ”الخليج 365” إن هناك دعاوى جنائية تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال مرفوعة ضد الإخواني الطيب مصطفى، خال الرئيس السوداني المعزول، والمعروف محليا "بالخال الرئاسي".



وجرى توقيف الطيب مصطفى قبل يومين وإيداعه حراسات الشرطة تمهيدا لتقديمه للمحاكمة في العديد من التهم التي يواجهها الرجل المثير للجدل.

وقالت المصادر، إن نيابة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال طلبت من السلطات الشرطية إحضار مصطفى للتحقيق معه في بلاغات تتعلق بضلوعه في جرائم ارهاب وغسيل أموال مرتكبة عبر شركة الأندلس بوصفه عضوا في مجلس إدارتها.

ويواجه الطيب مصطفى بلاغات تتعلق بتهديد أعضاء لجنة تفكيك نظام الإخوان البائد وإزالة التمكين، عبر مقال كتبه في إحدى الصحف المحلية، والتي تصل عقوبتها السجن 10 سنوات وفق قانون التفكيك.

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وسحبت السلطات السودانية قبل أشهر ترخيص منصة بث تلفزيوني مخالفة للقوانين ادخلتها شركة الأندلس التي يرأس مجلس إدارتها الإخواني عبدالحي يوسف، بمحاباة من الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوقفت المنصة التي تبث خلالها 10 قنوات، وفق وزارة الاعلام السودانية لكونها تخالف القوانين المحلية التي تعطي حق إمتلاك المنصات إلى هيئة البث الاذاعي والتلفزيوني الحكومية دون غيرها.

ويرأس الطيب مصطفى المعروف محليا بالخال الرئاسي حزب منبر السلام العادل، أحد الواجهات الإخوانية في السودان، وكان من المقربين لرئيس الحركة الاسلامية السياسية الراحل حسن الترابي.

و"مصطفى" يكرهه الشارع السوداني، نتيجة مواقفة العنصرية تجاه شعب جنوب السودان، إذ قاد ضدهم أكبر حملة تحري على الإطلاق، ودعا لجهادهم على أساس عرقي وديني، وكان من اكبر مؤيدي انفصال الجنوب.