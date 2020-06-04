مسؤول إثيوبي: لا يوجد نزاع حدودي مع السودان

نفى مسؤول إثيوبي وجود أي نزاع حدودي مع السودان، مشيرا إلى العلاقات بين البلدين تاريخية منذ مئات السنين.

وقال نغوسو طلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي، لـ"الخليج 365"، الخميس، إن أزمة الحدود التي شهدها البلدان مؤخرا، لم تكن نزاع مصالح على الحدود.

وأكد أن تلك الأحداث، عابرة بفضل ما يربط شعبي البلدين من علاقات إستراتيجية تقوم على مبدأ حسن الجوار وتعزيز التعاون، معربا عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر الضحايا في البلدين.

وأكد طلاهون "لن تكون إثيوبيا مصدر أذى لجوارها وإنما تقف دائما إلى جانب إرساء السلم والأمن في السودان ودول الجوار الأخرى".

وأشار إلى أن الحدود بين السودان وإثيوبيا مفتوحة منذ 106 عام، وكانت معززة بالتعايش وأواصر الأخوة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين، لافتا إلى أن بعض المشكلات على الشريط الحدودي طبيعية وتحدث في أي مكان بالعالم.

واوضح أن أزمة الحدود التي شهدتها المناطق الحدودية بين البلدين تحل عبر الحوار والتفاهم المشترك.

وتابع أثيوبيا لايمكن أن تتنازع مع السودان مهما كانت الخلافات وستسعى إلى حل أي خلاف عبر الحوار، وقال إن بلاده تسعى لجعل الحدود المشتركة منطقة تكامل ومنافع لشعبي البلدين.

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وذكر المسؤول الأثيوبي أن هناك مناقشات مسمترة بين السودان وأثيوبيا لمعالجة قضية الحدود.

والأحد الماضي دعت الخارجية الإثيوبية، السودان إلى إجراء تحقيق مشترك لاحتواء أزمة التوتر الحدودي التي شهدها البلدان الأيام الماضية.



وحثت الخارجية الإثيوبية، في بيان، السودان على العمل معاً من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث.

وشددت على أن أفضل طريقة لمعالجة مثل هذه الحوادث هي المناقشات الدبلوماسية على أساس العلاقات الودية والتعايش السلمي بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز الجو الودّي الذي يعكس العلاقات الأخوية الطويلة الأمد بين البلدين القائمة على حسن الجوار والتفاهم المتبادل.

والسبت الماضي، استدعت الخارجية السودانية، القائم بالأعمال الإثيوبي على خلفية التوتر على الحدود بين البلدين.

وقالت الخرطوم إن التوغل الإثيوبي أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومدنيين سودانيين بينهم أطفال.

وأكد مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية للقائم بالأعمال الإثيوبي إدانة ورفض الخرطوم لهذا الاعتداء الآثم.

وكان السودان أعلن الخميس الماضي، أن مليشيات إثيوبية مدعومة قوات الجيش واصلت تعديها على أراضي وموارد البلاد.