الجزائر تخفف قيود كورونا بداية من 14 يونيو

كشفت الجزائر، الخميس، عن "خارطة طريق" لتخفيف قيود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تدريجيا، اعتبارا من 14 يونيو/حزيران المقبل.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري بياناً أكد فيه أم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر وضع خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي.

وتتضمن الخطة رفع الحجر جزئيا أو تعديل توقيته في جميع محافظات البلاد اعتباراً من 14 يونيو/حزيران المقبل.

كما تقرر منح الأولوية للأنشطة التجارية والاقتصادية والخدماتية للعمل بشكل جزئي وذلك على مرحلتين، تبدأ الأولى في 7 يونيو/حزيران والثانية في 14 من الشهر نفسه.

وقررت الحكومة الجزائرية استئناف النشاط في عدة قطاعات، تتعلق بالبناء والأشغال العمومية والري، ومكاتب الـدراسـات في الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية.

Advertisements

وأجبر القرار الشركات الحكومية والخاصة على توفير وتنظيم وسائل نقل موظفيها، مع تحديد التوقيت المسموح به لسير وسائل النقل الخاصة بها من 05.00 صباحاً بالتوقيت المحلي (04.00 بتوقيت جرينيتش) إلى 19.00 مساء.





وألزم قرار الحكومة الجزائرية، بضرورة توفير المنشآت تجهيزات الحماية الفردية من أقنعة واقية وقفازات وخوذات، وفرض احترام تدابير التباعد الاجتماعي في جميع مراحل العمل.

وفي القطاعين التجاري والخدماتي، أعلنت الحكومة الجزائرية استئناف العمل بالنسبة لحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، ووكالات السفر، والوكالات العقارية، وبيع الـمنتجات التقليدية، وأنشطة إصلاح الأحذية والخياطة، ونشاط الصيانة والتصليح، وتجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، وتجارة اللوازم الرياضية، وتجارة الألعاب واللّعب، ومحلات الـمرطبات والحلويات، وبيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها، وتجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث.

ووضعت الحكومة الجزائرية شروطاً لعودة تلك النشاطات التجارية والخدماتية، أبرزها: ارتداء القناع الواقي من فيروس كورونا وتنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد.



إضافة إلى تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، ووضع ممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل، ومحاليل مائية كحولية تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن، وتنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا، وتطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية، وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أوالـمعدات الطبية الـمستعملة.