محسن أمين - تونسالخميس 2020/6/4 11:44 م بتوقيت أبوظبي
قالت مصادر في وزارة الداخلية التونسية إنها تلقت مساء الخميس معلومة مفادها وجود شخص قام بالتصريح في الطريق العامة، بأنه سينفذ عملية إرهابية بالمدينة العتيقة في محيط رئاسة الحكومة.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه تم التعامل بجدية مع المعلومة حتى يثبت بأن الشخص المعني يعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل عقلية .
وتابعت المصادر ،التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمائها، إن الشرطة عززت تواجدها في محيط رئاسة الحكومة، وتمشط المدينة العتيقة بتونس للتوقي من أي خطر بامكانه استهداف مقرات أو منشأت رسمية تونسية .
وأوضحت المصادر بأن التهديدات الإرهابية مازالت تلاحق تونس في السنوات الأخيرة، والفرق الأمنية تلاحق الخلايا النائمة في كل المحافظات، مؤكدة تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية في شهر رمضان.
وشهدت تونس تفجيرا انتحاريا يوم 6مارس/اذار الماضي في محيط السفارة الأمريكية بتونس راح ضحيته رجل أمن وأصيب أربعة اخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يمشط محيط مقر حكومة تونس بحثا عن إرهابي محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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