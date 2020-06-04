صحيفة أمريكية توثق أبرز الاحتجاجات العنيفة في تاريخ نيويورك

رصدت صحيفة أمريكية أبرز الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة نيويورك منذ عام 1943، والتي تكررت مشاهدها بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة.

وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، أن الجندي الأمريكي من أصل أفريقي روبرت باندي، أصيب برصاص ضابط شرطة في مدينة نيويورك عام 1943، وانطلفت شائعات تؤكد مقتله، ما أدى إلى انتفاض حي هارلم، واندلاع احتجاجات واشتباكات عرقية عنيفة.



الاحتجاجات العنيفة، غالبا ما تترافق معها أعمال سرقة، ثم فرض حظر تجول، وهو نفس المشهد الراهن التي تعيشه المدينة، على خلفية مقتل فلويد

وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر المشحون بين الشرطة والمتظاهرين ليس جديدًا على نيويورك.

ففي عام 1968 استخدمت قوات مكافحة الشغب العنف المفرط ضد المتظاهرين بعد اغتيال مارتن لوثر كينج.

وتكرر هذا المشهد أيضاً خلال أعمال الشغب في عام 1991 بدائرة كراون هايتس في بروكلين، عندما قتل طفل من أصل أفريقي تحت عجلات سيارة.

وفي نهاية عام 2014 انتشر مقطعا مصورا لأمريكي من أصل أفريقي يدعى إريك غارنر، يلفظ أنفاسه الأخيرة بكلمات "لا أستطيع التنفس" أثناء وجوده في غرفة التحقيق بقسم الشرطة، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أيضاً.

وفيما يلي.. بعض الصور التي توثق الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها نيويورك

1 - عامل يزيل زجاج مهشم أمام متجر في حي هارلم في نيويورك عام 1964 نتيجة أعمال شغب





2 - شرطة مدينة نيويورك تحمل متظاهر اعتصم في مدخل المركز الطبي الواقع في وسط بروكلين في 19 يوليو/ تموز 1963 للمطالبة بالمساواة العرقية





3 - اشتباك طلاب جامعة كولومبيا وشرطة مدينة نيويورك خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحرب 25 أبريل/ نيسان 1972.





4 - حشد من المتظاهرين المناهضين للشيوعية يواجهون شرطة مدينة نيويورك في 12 أكتوبر/ تشرين أول 1979، يتظاهرون خارج الأمم المتحدة ضد زيارة الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو.





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5 – شرطة مدينة نيويورك تسحب متظاهرين ضد الأسلحة النووية حاولوا حصار البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة في 14 يونيو/ حزيران 1982.





6 - شرطة مدينة نيويورك تحتجز بعض المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم في 1 مايو/ أيار 1989 في وول ستريت ضمن احتجاجات عيد العمال في نيويورك.





7 - قام ضباط شرطة مدينة نيويورك بسحب متظاهر خلال مظاهرة لحقوق الإجهاض أمام كاتدرائية سانت باتريك في نيويورك بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون أول 1989





8 - شرطة مدينة نيويورك تلقي القبض على متظاهر خلال مظاهرة ليوم الأرض صباح الاثنين 23 أبريل 1990 في نيويورك بمنطقة وول ستريت.





9 - اعتقال الممثل مارتن شين أثناء عصيان مدني سلمي عام 1996 للفت الانتباه إلى النضال من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.





10 - مظاهرة لعمال البناء في نيويورك عام 1998





11 - اعتقال متظاهرة أثناء اجتماع للحزب الجمهوري عام 2004.





12 - مظاهرة في 2014 احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي إريك جارنر



