الخليج 365الجمعة 2020/6/5 01:02 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الخميس، أن شركة مبادلة تستثمر 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في “جيو بلاتفورمز” منصة الجيل القادم من التكنولوجيا التي تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الهند.
ووفقا للصفقة تحصل "مبادلة" مقابل الاستثمار على حصة قدرها 1.85% من "جيو".
ويأتي الاستثمار في إطار حرص مبادلة على الاستثمار والدخول في شراكات من أجل المساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتكامله مع الاقتصاد العالمي، وذلك عبر القطاعات التي تقود النمو العالمي وتساهم في الحد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم، لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبهذا الاستثمار تكون جيو بلاتفورمز قد جمعت 43 مليار درهم (11.6 مليار دولار) من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في مجال التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك، وكيه كيه آر، ومبادلة، وذلك في أقل من ستة أسابيع.
تستخدم منصة "جيو"، المملوكة بالكامل لشركة "ريلاينس اندسريز"، تقنيات تشمل الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والواقع المعزز والمختلط، وتكنولوجيا البلوك تشين.
توفر المنصة خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك، مع رؤية لتفعيل منصة رقمية بأسعار مناسبة تخدم 1.3 مليار شخص على مستوى الهند، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمزارعين.
كانت هذه تفاصيل خبر "مبادلة" الإماراتية ستستثمر 1.2 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز" الهندية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.