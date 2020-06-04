الإمارات تمنح "الصحة العالمية" اختبارات كورونا بـ10 ملايين دولار المزيد

أعلنت الإمارات، الخميس، عن تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بقيمة 10 ملايين دولار تكفي لفحص 500 ألف شخص.

ويأتي التبرع بمجموعات اختبار الكشف عن الفيروس دعماً للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشاره في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.

وقدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد- 19" حتى الآن ما يزيد على 714 طناً من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمس الحاجة إليها.