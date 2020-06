جورج فلويد: مسار زمني لتطور الاحتجاجات في الولايات المتحدة بعد موته

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

Reuters سيارة شرطة تحترق في ولاية جورجيا

انتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب موت الشاب الأسود غير المسلح جورج فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.

وكانت أغلب المظاهرات سلمية، لكن بعضها تحول إلى مصادمات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، ما أدى لفرض حظر للتجول في عدد من المدن.

وكانت أكبر مظاهر الغضب في مدينة مينيابوليس، حيث تحدى المحتجون أوامر منع التجوال.

وقد أعلن الادعاء العام في مدينة مينيابوليس الأمريكية توجيه اتهامات جديدة لرجال الشرطة الأربعة المفصولين بسبب مقتل جورج فلويد.

وبينما يواجه الشرطي السابق ديريك شوفين تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، يواجه الثلاثة الآخرون اتهامات بالمساعدة على القتل.

نقدم لكم هناك مسارا زمنيا يوضح تطور حركة الاحتجاجات في المدن الأمريكية في أعقاب موت فلويد.

