ميركل معلقة على مقتل فلويد: العنصرية أمر فظيع

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نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس بـ"قتل" الأميركي الأسود جورج فلويد بأيدي شرطيين، منتقدة "العنصرية" المنتشرة في "مجتمع أميركي شديد الاستقطاب" برأيها.
وقالت ميركل في مقابلة أجرتها معها قناة "زد دي إف" العامة إن "قتل جورج فلويد أمر فظيع. العنصرية أمر فظيع. المجتمع الأميركي شديد الاستقطاب".
وتابعت "لطالما كانت العنصرية موجودة. وهذا ما يحصل للأسف هنا أيضا" في ألمانيا، مبدية أملها في أن تبقى التظاهرات الجارية في الولايات المتحدة "سلمية".
علقت ردا على سؤال حول نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقالت "أعتقد أن أسلوبه السياسي سجالي للغاية" مضيفة "مطالبي أنا في السياسة هي على الدوام محاولة جمع الناس ومصالحتهم مع بعضهم".
وأكدت "إنني أعمل مع جميع الرؤساء المنتخبين في العالم بأسره وبالطبع مع الرئيس الأميركي" مضيفة "كل ما يمكنني القيام به، هو الأمل في أن نتمكن من العمل معا".
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